Les alternatives au sucre : quel est le meilleur substitut au sucre ?

On parle beaucoup de substituts au sucre mais finalement, en quoi est-ce si mauvais de manger du sucre ? Explications avec Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme".

Comme notre experte l'explique d'emblée, c’est surtout manger trop de sucre qui pose problème mais on y est vite à trop de sucre. Les recommandations officielles sont de ne pas dépasser 10% des apports caloriques totaux sous forme de sucres "libres" soit environ 50g par jour, mais l’OMS va plus loin et propose même d’aller plus loin si possible et de ne pas consommer plus de 25g par jour.

Le sucre en excès est bien sûr mauvais pour les dents, donne soif, favorise de coups de pompe, modifie le microbiote et peut contribuer à augmenter, entre autres, le risque de diabète.

Les substituts au sucre

À bien y regarder, il n’y a pas grand chose de vraiment parfait. La stratégie reste bien sûr de limiter la consommation pour ne pas non plus entretenir cette envie de sucre. Le meilleur choix est bien sûr de ne pas en abuser. Il y a plusieurs pistes possibles :

Les édulcorants de masse comme l’aspartame, le sucralose, l’acésulfame K etc.

Véronique Liesse ne les recommande pas. Ils sont utilisés en très petite quantité, donc n’apportent pas de calories, et sont pourtant capables de faire grossir. Les études montrent qu’ils peuvent par exemple modifier le microbiote et favoriser l’insulinorésistance, 1ère étape vers le diabète. Ce n’est pas vrai pour tout le monde, mais par divers mécanismes, ils peuvent donc avoir des effets délétères sur la santé. De plus, ils ne sont pas stables à la cuisson, en particulier l’aspartame. Seule la stévia sortirait du lot, si elle n’est pas mélangée à d’autres substances. Mais le goût est fort et ne plaît pas toujours. Et je parle au conditionnel car il y a une étude qui dit que la stévia pourrait aussi altérer le microbiote

Les polyols, ce sont tous les sucres qui finissent en " ol " car ce sont des sucres "alcool".

Par exemple le xylitol que l’on trouve dans les chewing-gums, qui extrait de l’hémicellulose de bouleau. Mais il y a aussi le sorbitol, mannitol, maltitol etc. Ca c’est pas trop mal mais ça peut faire bien ballonner. C’est parce qu’il a un effet prébiotique qui pourrait être intéressant pour le microbiote.