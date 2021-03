Les allergies saisonnières sont de retour : quels gestes faut-il adopter pour s'en prémunir ?

Le printemps approche à pas de géant, le retour du pollen également... L'occasion de parler des allergies saisonnières qui touchent 30 à 40% de la population. Comment s'en prémunir ? Le Dr Hoyez, pneumo-allergologue au CHU de Charleroi, est intervenue dans l'émission "La Grande Forme" pour nous aider à y voir plus clair.

Schématiquement une allergie est un dérèglement du système immunitaire avec une perte de tolérance par rapport à des substances qui sont a priori inoffensives. Une partie de la population a une prédisposition génétique, lorsqu'elle est exposée à un allergène, des manifestations cliniques d'allergies vont se développer comme par exemple, pour le moment, les pollens, explique notre experte.

Fin de l'hiver et au début du printemps, les allergies sont dues aux pollens d'arbre (bouleau, hêtre, saule, etc.). Au printemps et en été, les pollens de graminées sont responsables des allergies (herbe de prairie naturelle, bambou, roseaux, etc.). Et à la fin de la saison, on à affaire aux pollens herbacées. Malheureusement, certaines personnes peuvent être allergiques à plusieurs de ces pollens.

Les symptômes

Maux de tête, éternuement, écoulement nasal, démangeaisons aux yeux, manifestations de rhinite, conjonctivite, aggravation d’asthme ou de toux liées à l’exposition des pollens caractéristiques de la saison

L'influence de l'environnement

Le Dr Hoyez souligne que le terrain allergique du patient est fortement orienté par son environnement. Et que la sensibilité génétique à développer des allergies peut se déclarer à n'importe quel âge. Surtout qu'avec le réchauffement climatique, les saisons sont très sèches, les patients sont donc de plus en plus nombreux à développer une allergie aux pollens.

Autre élément important : si l'un des parents est allergique, l'enfant a 20-30% de l'être également. Et si les deux parents le sont, l'enfant a 80% de chance de développer une allergie. Enfin, les notions climatiques et la pollution atmosphérique rendent les pollens plus agressifs. Quand il pleut finement (crachin belge), c'est mauvais car la pluie fait gonfler les pollens et les rabat à un niveau auquel on peut les respirer et cela aggrave la symptomatologie.