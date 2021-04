Les algues et leurs bienfaits : pourquoi et comment en manger ?

Et elles sont particulièrement intéressantes pour leur valeur en iode. Et la plus riche est le Kombu.

Les algues d’eau de mer : on les appelle aussi parfois "légumes de mer" , on retrouve le kombu, la wakamé (algues brunes), la dulse qui est rouge, la nori (un peu pourpre mais verte après cuisson). On les dit riches en protéines parce que l’on regarde les valeurs pour algues déshydratées. En réalité, elles ne contiennent que 2-3 g de protéines par 100g. Il faut donc toujours un peu relativiser.

Les algues font partie des aliments ayant une forte densité nutritionnelle . Mais il existe de grandes différences entre les algues et trop peut aussi poser problème. Il est déjà utile de les classer en algues d’eau douce ou d’eau de mer car l’usage et la composition ne sont pas les mêmes.

On parle beaucoup des algues et on les considère comme un super aliment mais est-ce vraiment le cas ? Éléments d'information avec Véronique Liesse , nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme".

Quelle algue choisir ?

Véronique Liesse vous conseille : "Pour un apport en iode, un apport en vitamine C, pour un effet rassasiant et tonifiant, on va plutôt opter pour des algues d’eau de mer fraîches, ou déshydratées que l’on va réhydrater. Par contre, si on veut jouer sur le stress, l’immunité, et avoir un effet antifatigue, on va plutôt opter pour de la spiruline. Pour un effet un peu plus détox, notamment des métaux lourds, on va opter pour la chlorella. Dans tous les cas, mieux vaut bien choisir son fournisseur car les algues sont potentiellement chargées en métaux lourds."

Méfiance face à certaines algues !

"En cas d’allergie à l’iode, d’hyperthyroïdie, de grossesse, on va éviter les algues d’eau de mer car certaines sont vraiment très riches en iode. La wakamé pourrait avoir des effets anticoagulants donc là aussi, attention chez certaines personnes. L’effet anticoagulant est vrai aussi pour la chlorella, très riche en vitamine K. Donc si vous êtes sous traitement, ce n’est pas indiqué. Les algues d’eau douce peuvent aussi faire ballonner et entraîner des troubles du sommeil car elles sont stimulantes, donc on les prend plutôt le matin" souligne notre chroniqueuse.