Leïla Belkhir, infectiologue : "Notre système de soins est en crise !"

"80% des gens ne doivent pas venir à l’hôpital. Néanmoins, ceux qu’on hospitalise doivent être hospitalisés. Ils ont des besoins de soins qui ne se donnent qu’à l’hôpital, comme de l’oxygène ", rappelle Leïla Belkhir. Elle insiste aussi sur le fait qu’il faut s’enlever de la tête qu’on hospitalise pour le plaisir.

Les chirurgiens doivent choisir !

L’afflux de patients fait monter le nombre de lits occupés et cela mobilise du personnel infirmier. On se retrouve à devoir postposer d’autres interventions chirurgicales. L’infectiologue insiste que ce n’est pas une hypothèse, c’est déjà le cas. C’est dramatique. C’est à chaque médecin d’évaluer le report de telle ou telle opération. A la charge physique de travail, il vient donc s’ajouter une charge morale non négligeable. Il faut le dire : "Notre système de soins est en crise !"

Leïla Belkhir le redit : "Il faut arrêter de penser qu’on falsifie des chiffres, qu’on hospitalise pour hospitaliser. La réalité est tout autre. On est tous et toutes en souffrance. Je le vois, je le vis et j’en suis convaincue. Que ce soit les patients, le secteur professionnel et les soignants aussi. "

Pour terminer, son conseil : "On est dans la même galère. Il faut maintenant un sentiment d’union. Chacun de son côté doit faire son effort pour limiter les contacts et casser cette courbe."

