Leïla Belkhir, infectiologue : " il faut que tout le monde se sente concerné "

Leïla Belkhir, infectiologue explique son incompréhension et son inquiétude dans "La Grande Forme" face aux nouvelles mesures reçues ce vendredi matin.

"On est déçu. On s’attendait à des mesures plus fortes pour envoyer un message fort au sujet de la situation dans les hôpitaux qui n’est vraiment pas bonne du tout", nous raconte l’infectiologue.

Il est important de rappeler qu’il faut tous jouer le jeu. Cela a fonctionné à la première vague, mais il faut arriver à refaire descendre la courbe des hospitalisations. C’est en train de déborder dans certaines zones. Aujourd’hui, une nouvelle unité a été ouverte à St-Luc alors qu’une autre avait déjà été ouverte mardi. "On ne pensait pas devoir ouvrir avant la semaine prochaine", nous confie-t-elle