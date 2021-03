Le yoga du rire : quels sont les bienfaits de la thérapie par le rire ?

Dans un second temps, on fait de la, on ne donne aucune direction, regard, malaise mais aussi des rires qui vont jaillir et en entraîner d’autres rires. Puis,, la tête au centre comme des rayons de soleil, car c'est, il y a moins de malaise.

Elisabeth Jonlet est animatrice de yoga du rire depuis 2016. Formée à liège, elle fait du yoga du rire depuis 10 ans : "Le premier contact a été quand j'ai découvert l'existence de ce concept, j'étais intriguée... Un jour, je me suis lancée, j'ai pris ma voiture et j'ai fait 1h de route pour aller suivre un cours et voir à quoi ça ressemblait. À vrai dire, je n'ai pas beaucoup ri la première fois, mais j'ai beaucoup observé et après avoir pris du recul, j'ai eu envie de recommencer."

L'origine du yoga du rire

Il faut remonter en 1995 et se rendre en Inde pour comprendre l'origine du yoga du rire : le Docteur Kataria, un médecin de Mumbai, constate alors auprès de sa patientèle que les personnes guérissent plus vite quand elles rient, sont de bonne humeur et ont un meilleur moral. Et comme le stock de blagues est vite épuisé et qu'on ne rit pas forcément des mêmes choses, il décide de provoquer le rire de façon spontanée et naturelle.

Ce concept est basé sur un fait scientifique : le corps ne fait pas la différence entre un rire spontané et un rire simulé. Cela apporte donc les mêmes avantages physiologiques et psychologiques.

Suite à ce constat, il lance le concept du yoga du rire avec sa femme. Le premier club de yoga du rire voit le jour en 1995 dans un parc, en plein air, en Inde. Le Dr Kataria et sa femme ont ainsi mis au point cette technique en trois temps lors d'une séance de yoga et du rire et le phénomène est devenu mondial ! Désormais, il existe des milliers de clubs de rire sont dans le monde, ils sont d'ailleurs recensés dans plus de 105 pays.