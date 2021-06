Le vitiligo : les anti-JAK, un traitement prometteur pour cette maladie de la peau

Le vitiligo est une maladie bénigne de la peau, elle se caractérise par une dépigmentation sur le visage, les mains et les pieds. Éléments d'information avec le Dr Tennstedt, dermatologue, dans l'émission "La Grande Forme".

Le vitiligo est une affection relativement fréquente, elle touche 0,5% de la population belge, soit 50 à 60.000 personnes ou encore 1 personne sur 200. Les dermatologues sont fréquemment consultés à cet effet souligne le Dr Tennstedt.

Il s'agit d'une maladie bénigne qui est acquise ; on ne naît pas avec, on la développe à un moment donné. Cette affection est caractérisée par des plaques blanches qui se développent sur la peau, elles sont planes, pas squameuses et il n'y a plus de pigmentation aux endroits touchés par le vitiligo. Il atteint surtout le visage de manière symétrique, le dos des mains, les poignets et les organes génitaux.

Le vitiligo est une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'on crée des anticorps contre ses propres mélanocytes - cellules qui fabriquent la pigmentation de la peau et qui sont stimulées par le soleil. Résultat : ces anticorps attaquent les mélanocytes qui disparaissent et ne savent plus fabriquer de mélanine donc malgré la présence du soleil, on ne sait plus bronzer à l'endroit affecté par la maladie.

La cause est assez méconnue ; on sait juste que le mélanocyte est détruit par une inflammation profonde mais on ne sait pas la cause de l’inflammation souligne notre spécialiste. On sait par contre que cela peut arriver vers la période post-puberté et chez les jeunes adultes âgés de 17 à 30 ans. On sait également que dans 10% des cas, ça peut se résoudre, ça va régresser spontanément. Mais que dans 90% des cas, c'est lentement extensif et ça ne guérit pas... ça peut juste rester stable si on traite le vitiligo.