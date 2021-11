Le vin rouge, vraiment bon pour la santé, même à petite dose ?

Bientôt les fêtes… Les grands défenseurs du vin mettent en avant l’effet santé du vin, notamment du vin rouge et on va essayer d’y voir un peu plus clair avec Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme".

Cela fait longtemps maintenant que la consommation de vin rouge est associée à des effets santé. Une étude avait en effet remarqué la bonne santé des Français du Sud-Ouest malgré leur consommation importante de graisses, mais aussi de vin. C’est ce que les chercheurs ont appelé le " French Paradox ". Depuis les années 80, des études ont montré que boire régulièrement un peu de vin diminue le risque cardiovasculaire.

Mécanisme par lequel le vin rouge serait protecteur au niveau cardiovasculaire

Cette protection serait due principalement à sa teneur en polyphénols, et plus particulièrement une molécule présente dans le raisin, qui s’appelle le resvératrol, et qui aurait un effet vasodilatateur, donc font baisser la tension artérielle, ferait aussi un peu monter le bon CH, et serait anti-inflammatoire.

Ce n’est donc pas l’alcool (l’éthanol), mais bien les polyphénols du raisin qui feraient ça. Et le vin rouge en contient en moyenne 10 fois plus que le vin blanc car on utilise la peau pour faire du vin rouge (où se trouve les polyphénols) et pas pour le vin blanc. Globalement, les vins français sont plus riches en polyphénols que d’autres vins. Et notamment les vins du Sud-Ouest en contiennent beaucoup. Mais ça dépend surtout du cépage. Pour ce qui est des quantités, les effets bénéfiques sont reconnus pour 2 petits verres par jour, soit à peu près 25ml, donc 1/3 de bouteille.

Bonne nouvelle mais il y a un mais… Globalement, boire du vin fait partie d’une alimentation dite méditerranéenne. Encore une fois, c’est le resvératrol et d’autres polyphénols qui ont l’effet protecteur par rapport aux maladies CV, pas l’alcool. Donc il faut noter que les effets protecteurs ne sont présents que dans le cadre d’une consommation faible à modérée, durant le repas (pas à jeun) et dans le cadre d’une alimentation méditerranéenne. Donc si vous êtes à jeun, mangez peu de fruits et légumes, céréales complètes, légumineuses, etc. et buvez plus de 2 verres par jour, il n’y a pas d’effet protecteur.