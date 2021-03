Le syndrome du mascné : comment éviter les problèmes de peau liés au port du masque ?

Depuis l'été dernier, nous sommes obligés de porter un masque au quotidien, dans les espaces publics. Celui-ci est évidemment utile mais peut engendrer des problèmes cutanés. Pareil pour le gel hydroalcoolique que nous utilisons pour nous désinfecter les mains. Le Dr Tennstedt, dermatologue, fait le point dans l'émission "La Grande Forme".

À force de porter un masque - à raison bien entendu - cela peut donner des soucis d'irritation, des démangeaisons, des rougeurs, etc. Qui sont souvent bénignes et strictement limitées aux endroits où l'on pose notre masque explique le Dr Tennstedt. Il faut dire que le visage n'est pas fait pour porter un masque, la peau n'aime pas être bouleversée, le microbiome est perturbé, il y a également la salive et les vapeurs d'eau qui s'échappent quand on parle, bref ça devient un microclimat tropical sous le masque et ce n'est pas idéal pour notre peau.

Plusieurs constats suite au port du masque

Les masques en tissus foncés : on a observé plusieurs cas d'allergie au colorant du tissus, les colorants du coton sont généralement non allergisant mais les colorants des tissus synthétiques peuvent facilement l'être donc il est recommandé de les fabriquer en coton.

on a observé plusieurs cas d'allergie au colorant du tissus, les colorants du coton sont généralement non allergisant mais les colorants des tissus synthétiques peuvent facilement l'être donc il est recommandé de les fabriquer en coton. La barrette qui nous permet de bien fixer notre masque sur notre nez : on observe des allergies également car certaines contiennent du nickel - l'allergène le plus fréquent, surtout chez la gente féminine. On a donc des irritations qui se transforment parfois en eczéma.

on observe des allergies également car certaines contiennent du nickel - l'allergène le plus fréquent, surtout chez la gente féminine. On a donc des irritations qui se transforment parfois en eczéma. Les élastiques surtout ceux qu'on fait maison, donnent, eux aussi, des allergies au caoutchouc derrière les oreilles. Prudence donc aux masques faits par ses propres soins.

Prendre soin de sa peau malgré le masque

On peut porter le masque qu'on veut si on n'a pas de soucis de peau. Par contre, si on fait de l'irritation à cause de masque, il est recommandé de passer à un masque en tissus (en coton) sans colorant. Autre élément : il est impératif de changer souvent le masque en papier ; 4h maximum pour l'efficacité et afin d'éviter les irritations. Enfin, les masques aggravent les acnés préexistantes et donc l'acné devient très importante sous le masque. On appelle ça le syndrome du mascné ; contraction des mots "masque" et "acné". À surveiller de près avec votre dermatologue pour éviter que ça ne dégénère.