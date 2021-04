Le syndrome des jambes sans repos : 8 conseils pour vous soulager

Le syndrome des jambes sans repos est un trouble neurologique. Il cause un besoin difficilement gérable de bouger sans cesse les jambes. Éléments d'information avec le Docteur Charlotte, médecin référent dans l'émission "La Grande Forme".

Les personnes atteintes du syndrome des jambes sans repos ressentent le besoin de bouger leurs jambes alors qu'elles sont en situation de repos. Cela concerne 1 personnes sur 10. Ce syndrome se traduit par des fourmillements, des picotements ou encore des brûlures au niveau des jambes au moment où vous allez vous coucher. C'est ce besoin impérieux de devoir se lever et ça peut perturber le sommeil, l'endormissement et votre conjoint.

Au niveau de la prévalence, cela arrive plus souvent chez les femmes de plus de 45 ans, pendant la grossesse et un facteur génétique peut également jouer (transmission familiale).

Quatre critères pour déterminer ce syndrome

Sensation désagréable et l'obligation de devoir remuer

Le besoin de bouger qui s'aggrave la nuit et/ou au repos

Les symptômes qui font que masser ou bouger les jambes permettent de les soulager

L'inactivité dans la journée qui augmente ce syndrome

Un problème neurologique

Il s'agit d'un problème neurologique qui serait lié à un manque de dopamine dans le cerveau et la moelle épinière. Or la dopamine est un neurotransmetteur qui permet donc aux nerfs de communiquer entre eux et permet ainsi une régulation des mouvements.

Par contre, ce syndrome peut aussi être lié à certaines pathologies comme une maladie rénale chronique, le diabète, la maladie de Parkinson, et certains médicaments (antidépresseurs, médicaments contre l'hypertension) peuvent également provoquer ce syndrome. Enfin, méfiance avec certaines substances qui peuvent l'accentuer comme la caféine, l'alcool ou encore le tabac.