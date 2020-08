Le sport "chouchou" du confinement, le jogging ! Comment se lancer ?

Les bienfaits de 30 minutes de marche

Ne pensez pas que "simplement" marcher ne sert à rien. En bougeant 30 minutes par jour, vous améliorez votre condition physique globale, ce qui vous procure plus d’énergie et augmente la qualité de votre sommeil. Vos hanches, votre dos et vos jambes seront plus mobiles. Cet exercice quotidien permet aussi de faire descendre le taux de sucre dans votre sang et peut améliorer votre taux de cholestérol. Tout cela sans compter, sur l’effet relaxant de la marche, ainsi que sur les calories brûlées. On ne réfléchit plus et on part en balade, 3 fois 10 minutes par jour.