Le sport cérébral : est-ce un bon moyen de stimuler le cerveau ?

Il est clair que la demande est grandissante et que le marché est considérable ; les choix sont nombreux pour travailler ses capacités cognitives et ça a d'ailleurs rapporté environ 3 milliards d'euros en 2020 . C'est dire l'intérêt de tout un chacun de développer ses capacités cognitives . Cependant, les bienfaits du sport cérébral restent un sujet est assez controversé.

Choisir une activité qui vous fait plaisir

Le sport cérébral ne va pas aider à retrouver toute sa mémoire. Cependant, quand on ne fait plus travailler ses neurones, on a l'impression d'en perdre, or le Dr Charlotte souligne tout de même que nous avons suffisamment de neurones que pour être autonome en moyenne jusqu'à l'âge de 120 ans ! Surtout s'il y a une activité sociale et des contacts sociaux qui permettent d'entretenir tout ça.

Notre médecin référent dans "La Grande Forme" a donc demandé conseil à un neurologue qui pousse tout un chacun à faire une activité qu'il/elle aime et stimuler cette activité. Si votre mamy est douée pour le crochetage par exemple, et bien qu'elle continue ! Mais qu'elle ne se mette pas aux mots-fléchés si cela ne lui procure aucun plaisir !

Par ailleurs, il existe également l'ergothérapie ou encore des équipes de neuropsy qui peuvent vous aider à stimuler les choses que vous avez l'habitude de faire qui vous font plaisir comme coudre, cuisiner, faires des mots-fléchés, etc. De plus, l'activité sportive tout court est également très important ; elle diminue les risques cardio-cardio-vasculaires et augmente la mémoire. Enfin, les contacts sociaux sont très importants ; selon une étude, vivre en couple diminue de 12% les soucis d'Alzheimer ou de maladies apparentées par rapport aux gens seuls. N'hésitez donc pas à parler à votre voisine, votre famille, et à favoriser le contact social.

