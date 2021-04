Le sommeil des tout-petits : que faire quand mon enfant se réveille la nuit ?

La problématique du sommeil s'amplifie dans notre société, et engendre un stress qui complique la vie des familles. Les parents sont souvent perdus, ne savent pas comment réagir quand leur petit ne dort pas bien et pourtant, il n'y a malheureusement pas de solution miracle. Il faut tenter de rester zen et surtout, de faire confiance à votre enfant en plein développement explique le Dr Barbara.

La première chose à savoir est que c'est normal dans le développement d'un enfant de se réveiller 3 à 4 fois la nuit . Les adultes ont aussi des micro-réveils dont on ne se souvient pas forcément. En général, le sommeil d'un enfant se gère entre 6 et 12 mois. C'est évidemment à voir au cas par cas mais on peut espérer qu'il fera ses nuits à cet âge-là.

Votre enfant se réveille souvent la nuit ? Il reproduit le même scénario et vous ne savez plus quoi faire ?

Ne pas juger, culpabiliser ni comparer

Dans le domaine du comportemental et non de l'organique, il est important d'écouter l'enfant et les parents, d'observer, de communiquer. Ensuite, les parents et l'enfant doivent trouver une méthode qui leur est propre et qui leur convient. Le bébé est une personne qui comprend donc il faut pouvoir communiquer avec votre enfant souligne notre pédiatre.

Il faut non seulement expliquer les choses mais en plus de ça, il est important de régler les problèmes de la nuit durant la journée ! En effet, la nuit, le cerveau intelligent dort donc ça ne mènera à rien que de tenter de changer les choses dans ce genre de condition. Et durant la journée, convenez avec votre conjoint que chacun se lève une nuit sur deux par exemple, ou de la méthode que vous allez utilisez au prochain réveil de votre bambin afin d'éviter les conflits la nuit et d'avoir une ligne de conduite décidée au préalable.

Enfin le Dr Barbara conclut avec bienveillance : "Je déconseille de prendre l'enfant dans le lit, de donner à manger la nuit, de rallumer la télé pour mettre un petit film, mais tout ça dépend de chacun, on ne peut pas imposer de méthode particulière ! Et on ne peut pas juger le comportement de chaque parent, chacun ses cultures, ses traditions et sa façon d'éduquer. Il ne faut pas juger, culpabiliser ni comparer. C'est un métier difficile que d'être parent."

