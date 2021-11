On dit de lui qu’il fait des miracles pour la peau et qu’il est un indispensable de notre routine de soin... Le sérum est un produit de soin de la peau qui délivre des concentrations élevées d’ingrédients actifs spécifiques. Mais à quoi sert-il, est-il vraiment utile et comment le choisir ? Le point avec Emilie Van de Poel, chroniqueuse beauté dans "La Grande Forme" et journaliste beauté pour le magazine "Flair."

On dit de lui qu’il fait des miracles pour la peau et qu’il est indispensable lors de notre routine de soin. Mais à quoi sert un sérum, est-il vraiment utile et comment le choisir ? Un sérum est un produit de soin de la peau qui délivre des concentrations élevées d’ingrédients actifs spécifiques. Son nom vient du sérum sanguin, qui comme lui, est fluide, transparent et très riche. ►►► À lire aussi : Les étapes d'une routine beauté Le sérum est une étape essentielle du soin de la peau. Il permet de traiter des problèmes spécifiques de la peau comme les rides, des rougeurs, un manque d’éclat, une hyperpigmentation… Incorporer un sérum dans sa routine de soin présente de nombreux avantages: Il est léger et confortable , on ne le sent pas sur la peau

, on ne le sent pas sur la peau La peau l’absorbe vite contrairement aux crèmes de jour

contrairement aux crèmes de jour Le sérum est non comédogène (s’il est sans huile ni silicone) et donc n’obstrue pas les pores

(s’il est sans huile ni silicone) et donc n’obstrue pas les pores Il est ciblé pour chaque problème de peau

pour chaque problème de peau Il est efficace grâce à sa dose plus élevée d’actifs et ses petites molécules qui pénètrent la peau plus en profondeur

Le sérum pour la peau: est-il vraiment utile et comment le choisir ? - La Grande Forme - 03/11/2021 On dit de lui qu’il fait des miracles pour la peau et qu’il est un indispensable de notre routine beauté... Le sérum est un produit de soin de la peau qui délivre des concentrations élevées d’ingrédients actifs spécifiques. Mais à quoi sert-il, est-il vraiment utile et comment le choisir ? Le point avec Emilie Van de Poel, chroniqueuse beauté dans "La Grande Forme" et journaliste beauté pour le magazine "Flair".

Attention à ne pas confondre le sérum et la crème de jour. La différence entre les deux réside principalement dans la formulation du produit. Le sérum Il est généralement formulé à base d’eau et contient peu ou pas d’agents lubrifiants mais beaucoup d’ingrédients actifs. Sa formule est plus liquide que celle d’une crème. Les molécules du sérum sont plus fines que celles d’une crème de jour et pénètrent ainsi mieux la peau. La crème de soin Elle est souvent concentrée en huile, sa formule est plus épaisse, ses molécules plus grosses que celles du sérum. La crème de jour ou de nuit permet de créer une barrière physique qui emprisonne l’hydratation et empêche la peau de se dessécher.

2 images Sérum pour la peau: comment bien le choisir ? © Getty Images

Le sérum hydratant ne remplace pas une crème hydratante mais renforce les effets hydratants d’un soin de jour. Il peut tout de même avoir des effets hydratants s’il contient par exemple de l’acide hyaluronique ou des céramides. Mais contrairement à la crème de soin, il ne crée pas de barrière qui maintient le taux d’hydratation de la peau. Le sérum, étant trop léger que pour offrir une protection suffisante à la peau, il est nécessaire d’utiliser une crème de jour. Le sérum et la crème de jour s’utilisent en combinaison.

Comment et quand appliquer un sérum ?

Le sérum s’utilise tous les jours. On l’applique après le nettoyage de la peau, mais avant la crème de jour afin que les ingrédients puissants qu’il contient pénètrent directement la peau. Pour résumer, voici le rituel de soin idéal : on commence par nettoyer sa peau (deux fois), on applique une lotion tonique, son sérum, son contour de l’œil, sa crème de jour et enfin son SPF. Pour appliquer son sérum, on prend une petite quantité de produit (l’équivalent d’un petit pois) dans le creux de la main qu’on chauffe entre les paumes puis on vient tapoter le produit sur l’ensemble du visage sans oublier le cou. Quel sérum choisir ? Il existe une multitude de sérums sur le marché des cosmétiques. En fonction des besoins spécifiques de notre peau, on choisit le sérum fait pour nous: Anti-âge (on se tourne vers un sérum riche en rétinoïdes et en peptides)

(on se tourne vers un sérum riche en rétinoïdes et en peptides) Rougeurs (on mise sur un sérum contenant du niacinamide)

(on mise sur un sérum contenant du niacinamide) Problèmes de peau (acide salicylique, niacinamide, zinc)

(acide salicylique, niacinamide, zinc) Manque d’éclat (vitamine c)

(vitamine c) Antioxydant (vitamine c, e, rétinoïde)

(vitamine c, e, rétinoïde) Hydratant (acide hyaluronique, aloe vera, glycérine) La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h30 en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l'émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio.