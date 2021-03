Le régime cétogène, assez controversé, est-il bon pour notre santé ?

Le régime cétogène est de plus en connu et promet de bons résultats. Mais le principe de consommer le moins de glucides possibles est-il bon pour la santé ? Le sujet est assez controversé. Nicolas Guggenbühl, diététicien et nutritionniste, partage son point de vue quant à ce régime.

Le régime cétogène consiste à éliminer toutes les sources de glucides : féculents (pâte, pain, riz), légumineuses et tout ce qui contient des sucres naturellement présents ou ajoutés (fruits inclus). Or, habituellement, les régimes se basent sur la réduction des matières grasses et ici, c'est tout à fait l'inverse : on garde le gras et on supprime les glucides comme l'explique Nicolas Gugghenbühl.

Ce type de régime n'est pas récent, il a été mis en place dans les années 1920 dans le but de traiter les patients diabétiques qui ont un taux de sucre dans le sang trop élevé.

Les aliments autorisés

La viande et volaille

Les légumes

Les fruits de mer

Le poisson

Le beurre

Les œufs

L'avocat

Les huiles végétales

Un état d'euphorie

"Le nom cétogène vient de ce qui est formé à partir des graisses de réserve qu'on va utiliser. Comme l'organisme ne reçoit plus de sucre, il va fabriquer de l'énergie à partir des graisses stockées et quand on va y chercher beaucoup d'énergie, cela crée des corps cétoniques qui, une fois arrivés au cerveau, ont un effet légèrement euphorisant, les gens se sentent un petit peu sur un nuage..."