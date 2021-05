Le quickie : le sexe express pour pimenter sa vie sexuelle en 5 minutes !

Vous avez peut-être déjà entendu parler ou fait ce qu'on appelle un "quickie". Un rapport sexuel rapide et spontané pour répondre à une envie soudaine. Une façon différente de faire l'amour, on en parle avec Alexandra Hubin, sexologue référente de l'émission "La Grande Forme".

Le quickie est un moment intime intense, passionné et rapide. Au départ le côté quickie s'appuyait sur le fait de zapper les préliminaires et fougueusement se diriger vers la pénétration mais les temps ont changé... Désormais, on peut faire ce dont on a envie ; sexe oral, masturbation réciproque, etc. Bref, on peut être imaginatif tout en respectant cette notion de temps très serrée explique notre sexologue.

De nos jours, on a l'impression de manquer de temps pour tout, entre la vie professionnelle et la vie privée, on a du mal à trouver des moments où on peut faire l'amour quand on veut et aussi longtemps qu'on le veut. Plutôt que de regretter et de passer à côté d'un chouette moment, pourquoi ne pas s'offrir un quickie ? C'est une façon de sortir de nos habitudes et ça pimente notre vie sexuelle. Les petits câlins rapides peuvent se consommer partout et n'importe quand, ce qui ajoute une certaine adrénaline !

En effet, ça peut se faire le temps d'une douche avant que les enfants ne s'éveillent, dans la buanderie, dans la cuisine ou encore dans des lieux insolites comme dans la voiture ou la cage d'escaliers. Attention tout de même à ne pas prendre trop de risques non et de se faire arrêter pour attentat à la pudeur. Mais le fait de jouer avec le côté de se faire attraper peut être excitant également.