Le préservatif : adieu les fausses excuses, bonjour les conseils d'une sexologue !

S'entraîner : si on le fait régulièrement, on le fera de mieux en mieux. Donc si on veut réussir à le faire sans devoir réfléchir et perdre du temps, on peut s'entrainer notamment lors de la masturbation.

Moins de plaisir ressenti... et la crainte de la déchirure

Il est vrai qu’il y a le côté technique qui freine la montée du plaisir... Cependant, les préservatifs sont conçus pour être de plus en plus fins pour ne réduire que très légèrement les sensations. Résultat : chez la femme, on réagit aux pressions du gland sur la paroi vaginale donc ça ne change pas des masses et pour l'homme, la couche est plus fine donc on peut mieux ressentir les choses et lâcher prise en se disant qu'au moins, on prend du plaisir sans prendre de risques !

Quant à la crainte de la déchirure, pour la prévenir, il faut savoir plusieurs choses : tout d'abord, il y a une date de péremption à un préservatif, veillez à la vérifier. Ensuite, il faut être vigilant dans la conservation de ce dernier, évitez de le laisser s'abîmer dans votre poche, au soleil, etc. Enfin, il faut bien choisir la taille du préservatif pour éviter toute déchirure.