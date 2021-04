Le point G masculin : comment stimuler la prostate pour atteindre l'orgasme ?

L'orgasme prostatique est un sujet relativement tabou et méconnu. L'équipe de "La Grande Forme" a décidé de l'évoquer sur antenne grâce à Alexandra Hubin, sexologue référente de l'émission.

Lorsqu’on entend le mot "prostate", on l’associe le plus souvent au risque de cancer ou aux contrôles médicaux conseillés après l’âge de 50 ans. Le côté érotique et plaisant ainsi que le mot "plaisir" y sont plus rarement associés. Et pourtant, la prostate est aussi une zone érogène.

Il s’agit d’une petite glande de la taille d’une châtaigne située sous la vessie, autour de l’urètre. Elle a aussi des fonctions érotiques, elle peut effectivement offrir de nombreux plaisirs si on sait comment la masser.

Le massage prostatique en pratique

Si on ne l'a pas encore expérimenté, mieux vaut commencer par une stimulation externe et masser la zone via le périnée, avec des pressions assez fortes sur la zone entre l'anus et les testicules.

On peut ensuite stimuler à l'intérieur, soit avec un doigt, soit avec un sextoy prévu pour. On débute en créant une détente, en massant l'extérieur de l'anus avec la pulpe du doigt (faire de petits cercles). Il ne faut pas hésiter à utiliser du lubrifiant car l'anus et le rectum ne lubrifient pas naturellement, même sous l'effet de l'excitation. Une fois que la zone est détendue, on peut entrer le doigt tout en douceur, l'idéal pour toucher la prostate est d'utiliser le majeur car elle se trouve à environ 7cm de l'entrée. Il faut alors diriger le doigt vers le ventre et non vers les fesses. Là, on va sentir une sorte petite balle en mousse et on peut la caresser en fléchissant et en détendant légèrement le doigt. Les mouvements se feront en fonction de la réaction de votre compagnon. On peut associer ce mouvement à une autre stimulation du pénis avec une fellation ou une masturbation, il y a plein de possibilités.

Précautions à prendre