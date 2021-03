Le point de côté : que faire pour l'éviter ou le faire passer ?

On a tous déjà eu un point de côté : cette crampe musculaire qui intervient généralement en plein effort physique. C'est non seulement douloureux mais en plus de ça, ça empêche parfois de poursuivre notre activité. Mais d'où vient-il ? Et comment le faire passer ? Le Docteur Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme", vous explique tout.

Le point de côté est une douleur aiguë que vous allez ressentir en-dessous des côtes, à gauche ou à droite, souvent en plein effort physique. Pour certains, il s'apparente à un coup de couteau tellement la douleur est vive. Le point de côté est fréquent chez les joggeurs et parfois chez les sportifs qui pratiquent de l'équitation ou encore de la natation.

Une cause pas tout à fait connue

Comme le Docteur Charlotte nous l'explique : le mécanisme d'action n'est pas tout à fait connu. Ce qui est sûr c'est que c'est dû à une mauvaise oxygénation des muscles responsables de la respiration et, entre autres, du diaphragme (puisque le point de côté est une crampe du diaphragme).

Mais l'origine en tant que telle est méconnue ; certains parlent d'un stress mécanique sur les viscères ; quand on se met en mouvement, il y aurait un appel de sang au niveau de notre ventre. C'est alors que la rate et le foie se gorgeraient de sang et tireraient sur le diaphragme ce qui provoquerait cette crampe.

On sait par contre que cela touche les personnes moins préparées à l'effort physique ; dans 90% des cas, il s'agit d'un problème de respiration donc d'un diaphragme mal entraîné.