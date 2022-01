Le peeling : cette tendance qui donne de l'éclat à votre peau !

On dit de lui qu’il atténue les rides, réduit les pores apparents, lutte contre les imperfections, rend la peau douce et lisse tout en lui apportant un bel éclat. Le peeling n’a jamais été aussi tendance qu’aujourd’hui. Mais qu’est-ce qu’un peeling ? À quoi sert-il et est-il vraiment conseillé pour la peau ? Explications d’Emilie Van de Poel, journaliste pour le "Flair" magazine et chroniqueuse beauté dans "La Grande Forme."

Un peeling est un gommage aux acides AHA (acide alpha-hydroxylé) ou BHA (acide bêta-hydroxylé). Contrairement au gommage mécanique classique qui contient des grains comme des noyaux de fruits, le peeling retire les cellules mortes et impuretés de la peau par desquamation et non par frottements.

On dit de lui qu’il atténue les rides, réduit les pores apparents, lutte contre les imperfections, rend la peau douce et lisse tout en lui apportant un bel éclat. Le peeling n’a jamais été aussi tendance qu’aujourd’hui. Mais qu’est-ce qu’un peeling ? À quoi sert-il et est-il vraiment conseillé pour la peau ? Explications d'Emilie Van de Poel, journaliste pour le "Flair" magazine et chroniqueuse beauté dans "La Grande Forme."

Tout connaître sur le peeling - La Grande Forme - 12/01/2022 On dit de lui qu’il atténue les rides, réduit les pores apparents, lutte contre les imperfections, rend la peau douce et lisse tout en lui apportant un bel éclat. Le peeling n’a jamais été aussi tendance qu’aujourd’hui. Mais qu’est-ce qu’un peeling ? À quoi sert-il et est-il vraiment conseillé pour la peau ? Explications d'Emilie Van de Poel, journaliste pour le "Flair" magazine et chroniqueuse beauté dans "La Grande Forme."

Quelles sont les précautions d’utilisation ?

Les acides peuvent sensibiliser la peau s’ils sont trop concentrés ou non adaptés aux besoins et au type de la peau. Pour éviter les problèmes, on utilise un soin peeling de manière progressive en commençant par une très faible concentration et on l’applique toujours le soir avant le coucher. Le lendemain, on évite de s’exposer au soleil et on ne sort pas de chez soi sans avoir appliqué un SPF 50, même lorsque le ciel est nuageux.

Quelle différence y a-t-il entre un peeling à la maison, en institut ou en centre de médecine esthétique ?

La grande différence réside dans la concentration en acides. Tout comme en institut, le peeling qu’on utilise chez soi présente généralement une faible concentration (maximum 30%). Les centres de médecine esthétique proposent quant à eux trois types de peeling : superficiel (aux acides de fruits comme à la maison mais avec une concentration en acides plus élevée), moyen (le peeling TCA qui agit sur le derme) ou profond (peeling au phénol qui est réalisé sous anesthésie locale et qui permet un renouvellement cutané total et la formation de collagène).

Quel peeling choisir ?

Il existe une grande variété de peelings sur le marché qui répondent à tous les besoins de notre peau. Si celle-ci manque d’éclat, on se tourne vers un peeling à l’acide lactique (AHA) enrichi en enzymes de papaye. Si on souhaite lutter contre les signes du vieillissement, on opte alors pour un peeling à l’acide glycolique (AHA). Pour se débarrasser des imperfections, rien de tel qu’un peeling à l’acide salicylique (BHA). Enfin, pour atténuer des taches de pigmentation, le peeling à l’acide citrique ou mandélique (AHA) est vivement conseillé.

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast telles que : Pocket Casts, Podcast addict, Google Podcast ou encore Apple Podcast.