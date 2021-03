Le mystère des peluches ombilicales : d'où viennent-elles et comment prendre soin de son nombril ?

Gianni, un auditeur originaire de Mons, a contacté l'équipe de "La Grande Forme" pour savoir d'où venaient les boules de peluches présentes dans son nombril. Le Docteur Charlotte, médecin généraliste référent de l'émission, s'est donc penchée sur son cas dans la consultation du jour.

Gianni, un auditeur, nous a contacté pour savoir pourquoi il retrouvait des petites bouloches dans son nombril en fin de journée. Le Docteur Charlotte a donc décidé de lui répondre et de vous éclairer au sujet de ces mystérieuses peluches qui en intriguent plus d'un...

D'après la thèse scientifique - qui a analysé le nombril de près de 5000 personnes - le nombril développe une pilosité concentrique. Résultat : tout ce qui se trouve aux alentours se rassemble vers le nombril. Lors du test scientifique, on a découvert que ces peluches sont un concentré de fibres vestimentaires, de poils, de bactéries, de peau mortes et de sueur... Miam ! C'est pourtant connu : le nombril est un nid à bactéries, prudence donc.

Par ailleurs, les hommes en ont plus que les femmes puisque leur pilosité est plus dense. Vous l'aurez compris, il faut donc deux conditions pour en avoir : une pilosité dense et un nombril creux (soit 90% des gens puisque seuls 10% de la population ont un nombril sortant).

Le plus grand collectionneur de peluches ombilicales

En 2012, Graham Barker s'est fait connaître du monde entier grâce à sa collection plutôt cocasse: il a collectionné ses peluches de nombril durant plus de 20 ans ! Il a même trié ces différentes "boules de poils" en fonction des couleurs. Il a gardé tout ça dans différents bocaux... Cela lui a valu une place dans le Guiness Book des Records.

Une idée comme une autre dirons-nous...