Le microbiote : à quoi sert-il et comment en prendre soin ?

On va parler d’un nouvel acteur de la santé dont on parle beaucoup et essayer de comprendre à quoi il sert et comment le chouchouter : le fameux microbiote. Éléments d'information avec Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme".

Le microbiote, c’est le nom que l’on donne à ce qu’on appelait avant la flore intestinale. Mais en réalité, on a aussi un microbiote sur la peau, dans les poumons, au niveau des organes sexuels, dans la bouche, partout en fait. Et précisons aussi que ce microbiote inclut bien sûr des bactéries, mais aussi des champignons, des phages (virus de bactéries). Donc ici on va parler de microbiote intestinal mais ils sont tous reliés les uns aux autres souligne Véronique Liesse.

Rôle du microbiote intestinal

Le microbiote à un rôle très vaste et général. Tout simplement parce qu’il est en étroite relation avec notre système immunitaire, qui se trouve là en grande partie (70% des cellules immunitaires sont au niveau intestinal). Et bien sûr, notre immunité, c’est notre grand garant de la santé. Il ne faut pas trop l’activer car sinon ça fait des maladies chroniques, il faut qu’il le soit suffisamment sinon on tombe malade tout le temps, et il faut qu’il fonctionne correctement pour qu’il ne se retourne pas contre nos propres cellules, c’est alors une maladie auto-immune. Donc dans tous les cas, il est important. Les maladies métaboliques comme le diabète ou l’obésité, les cancers, les maladies neurodégénératives, les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, les maladies auto-immunes, les dépressions, et même des choses comme l’ostéoporose… Toutes les maladies ont de près ou de loin un lien avec le microbiote.

Certaines personnes en souffrent plus que d'autres

Il y a énormément de critères qui entrent en compte. D’abord tout ce dont sur quoi nous n’avons plus d’impact : ce qu’a mangé notre maman durant la grossesse, le poids qu’elle a pris, son microbiote à elle, si vous êtes né par voie basse ou césarienne, si elle ou vous avez reçu des antibiotiques durant la grossesse ou dans les 2-3 premières années de vie, si vous avez été allaité ou pas, avez été à la crèche, aviez un animal domestique. Bref, pour tout ça, c’est trop tard pour nous. Mais à savoir si vous projeté d’avoir d’autres enfants. Et puis il y a les choses sur lesquelles on a de l’impact aujourd’hui.