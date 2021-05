Le lait est-il bon ou mauvais pour la santé ?

Quant aux graisses saturées , le lait en contient mais il contient aussi d’autres graisses intéressantes, et les études montrent que les effets positifs de certains acides gras qu’il contient compense largement les potentiels effets délétères des graisses saturées, qui rappelons-le ont été partiellement dédiabolisées. Donc ce n'est plus un argument valable.

Lorsque l’on parle de lait , on parle d’un produit de la sécrétion mammaire. Donc comme on ne trait pas le riz, le soja ou les amandes, on ne devrait pas parler de lait pour les aliments végétaux. D’autant que leur composition est très différente de celle du lait, ce qui n’en fait pas de mauvais aliments pour autant bien sûr. Mais il est vrai que le lait en pris pas mal pour son grade ces dernières années et de façon partiellement justifiée mais pas totalement. C’est comme pour tout, il faut nuancer.

On va parler d’un aliment qui fait partie normalement de la base de notre alimentation d’après les recommandations mais dont l’image est bien malmenée : le lait. On va essayer de faire la part des choses avec Véronique Liesse , nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme".

Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances. Dossier : Journée mondiale sans Tabac Chronique food : Le lait

La Grande Forme - Journée mondiale du lait - 31/05/2021 Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances. Dossier : Journée mondiale sans Tabac Chronique food : Le lait

Une consommation élevée de lait (non maternel bien sûr) augmente ce risque chez certains enfants car sa consommation provoque la production d’auto-anticorps contre le pancréas. Mais là encore, le microbiote semble jouer un rôle évident. Donc nous ne sommes pas tous à risque, c’est individuel et multifactoriel comme on dit. Mais il n’empêche que cela soit vrai. Le risque est diminué chez les enfants allaités.

Qu’est-ce qui fait finalement que l’on ne parvienne pas à trancher ?

D’abord parce que nous sommes tous différents, donc on ne réagit pas de la même façon. Le lait pourrait être un élément aggravant, mais pas déclencheur. Ensuite parce qu’il y a pas mal de lobby dans la réalisation des études qui ne sont pas toujours objectives, dans un sens comme dans l’autre. Enfin, parce que c’est très difficile d’isoler l’effet d’un aliment dans les études. Boire du lait peut signifier par exemple que la personne va aussi manger beaucoup de fromage, ou moins de sodas ? A quoi l’effet favorable ou défavorable est-il dû ? Au lait ou à ce que l’on a ou pas consommé à la place. C’est très complexe.

Récapitulatif

En conclusion, le lait n’est pas le poison que certains décrivent mais il n’empêche qu’il est loin d’être parfait et il est préférable si possible d’allaiter son enfant.

Les autorités officielles reconnaissent que sa consommation n’est pas associée à une diminution de risques de fractures.

Il est possible de consommer des produits laitiers ayant un meilleur effet santé que le lait, comme les yaourts par exemple car ils auront l’avantage de contenir des probiotiques.

On va privilégier des produits bio, les moins transformés possibles. On ne peut pas considérer les boissons laitières sucrées comme de bons aliments par exemple.

Si on le supporte (pas de troubles digestifs, pas d’allergie ou de rhinite par exemple) et que l’on aime ça, on en consomme mais pas de façon exagérée. Un verre par jour pour le plaisir, auquel on va ajouter un yaourt ou un morceau de fromage au lait cru par ex.

La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l'émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio.