Le hockey sur gazon, un sport en vogue. Et vous, cela vous tente ?

Cela fait quelques années maintenant que le hockey à la cote. Les belles performances de notre équipe nationale y sont certainement pour quelque chose. Le chroniqueur sportif de "La Grande Forme", Roland Claes a décidé de tout nous dire sur ce nouveau sport à la mode.

Un peu d’histoire. Il a été créé par les Anglais en 1861. Au départ, c’était un sport exclusivement masculin. Il a fallu atteindre 1980 pour que le hockey féminin entre aux jeux olympiques de Moscou.

Le principe : un 11 contre 11 qui se joue en 4 parties de 15 minutes sur un terrain en gazon. D’ailleurs, ils sont de plus en plus souvent synthétiques ces terrains. Comme pour le football, il y a des défenseurs, des attaquants, des milieux de terrain et un gardien but.

Cela se joue avec un stick qui ressemble à une longue canne en bois et une balle dure. Attention, elle peut faire mal cette petite balle. C’est pour cette raison qu’il y a des règles spécifiques et que les joueurs doivent porter obligatoirement des protège-dents et des protège-tibias.