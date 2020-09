Le gras qui fait maigrir !

A côté de ces mauvaises graisses, il y a les oméga 3 par exemple. Eux servent vraiment à perdre du poids si on les consomme avec modération. Ils vont stimuler des gênes qui favorisent la perte de poids. Ils contribuent aussi à un meilleur fonctionnement de l’insuline et à un meilleur microbiote.

Globalement, les graisses saturées, on essaie de les éviter ! Surtout celles de l’huile de palme et les viandes. Dans cette famille, il y a aussi les graisses trans . Ce sont des graisses industrielles qu’on essaie de saturer pour les solidifier. Elles peuvent être chauffées à haute température. Celles-là vont se stocker très facilement dans le corps. Toutes les graisses qu’on retrouve directement sous emballage ne sont vraiment pas bonnes pour la santé.

Ils sont où les oméga 3 ?

On en trouve dans le poisson gras, comme les sardines, le maquereau, le hareng ou le saumon. Pour savoir si votre poisson est gras, il faut voir s’il est coloré. Plus un poisson est blanc, moins il contient de gras. Vous devez essayer d’en consommer trois fois par semaine ou l’équivalent de 300 g. En plus de ça, plus les poissons sont petits mieux c’est car il y a moins de métaux lourds dedans.

Dans les oléagineux, il n’y a que les noix qui en contiennent. Tous les jours, 30 g c’est parfait.

On peut en trouver dans de nombreuses huiles végétales : huile de colza, huile de lin, huile de noix. Attention ce sont des huiles fragiles à la cuisson. N’hésitez pas à les conserver au frigo. On en consomme environ deux cuillères à soupe par jour.

Pour terminer, Véronique nous conseille une tartine avec du foie de morue, un peu de jus citron et deux trois coups de moulin à poivre. Un délice pour vous et votre santé !

