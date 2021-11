Le dessin : bien plus que du plaisir pour vos kids !

Le dessin, bien plus que du plaisir pour nos kids ! - La Grande Forme - 03/11/2021 Dès son plus jeune âge, le dessin permet de développer le sens artistique de l’enfant et d’affirmer sa personnalité. Dès l'âge de 10 mois, un bébé sait tenir un crayon. Et dès l'âge de 3 ans, leurs dessins deviennent de plus en plus détaillés. Le point avec le Dr Barbara, pédiatre et médecin référente dans "La Grande Forme."