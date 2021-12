Le dégoût : qu’est-ce que c’est et d’où vient-il ?

Nous avons une véritable cartographie du goût, qui est inscrite dans des zones précises du système nerveux central. Cette cartographie à la capacité de pouvoir se moduler… Et en fonction du vécu et de l’expérience, peut aller vers le positif ou alors vers un sentiment de dégoût. Le dégoût n’est donc pas simplement lié au go ût : tous l es organes sensoriels participent à la construction du dégoût. Il n’y a pas forcément besoin d’un aliment en bouche p ou r être dégoûté. On peut également éprouver du dégoût face à un aliment visqueux ou peu ragoûtant car on mange avec les yeux ! On aura beau dire que c’est délicieux, on ne voudra pas y goûter à cause de l’aspect, de la texture ou de la couleur.

Heureusement, ce dégoût peut être réversible. C'est le but des thérapies cognitives et comportementales : il s'agit de remettre une personne dans une situation, dans la condition qui provoque le blocage. C'est un peu le même principe pour les personnes qui ont peur de prendre l'avion. Mais dans quelle mesure il y a une urgence de santé à vouloir absolument faire goûter quelque chose ? Peut-on vivre normalement avec certaines aversions et dégoûts ? Il y a une question de santé, de motivation. En agissant sur l'aspect primaire et secondaire, il y a un moyen d'y avoir un caractère réversible pour ces différents dégoûts.