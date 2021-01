Le daltonisme : est-ce une maladie ?

Saviez-vous que 8 à 10% de la population masculine et à peine 0,5% de la population féminine souffrent de daltonisme ? L’équipe de "La Grande Forme" a voulu en savoir plus sur cette déficience visuelle, dont est atteint l'animateur de l'émission, Adrien Devyver. Elle a donc invité le Docteur Bruno Moens, chef de service d'ophtalmologie aux Cliniques de L'Europe, pour nous en parler. Le daltonisme est une anomalie de la vision entraînant des difficultés à distinguer certaines couleurs. De nos jours, d'après notre expert, le daltonisme est plutôt considéré comme une anomalie qu'une pathologie en tant que telle. Au niveau professionnel, cette déficience visuelle était d'ailleurs bien plus contraignante à l'époque qu'aujourd'hui. Toutefois, le daltonisme peut être reconnu comme un handicap visuel dans certains métiers.

Qu'est-ce que le daltonisme ? Le daltonisme est l’incapacité de distinguer les différences entre certaines couleurs. La perception des couleurs, au niveau de l'œil, se fait via des cellules qu'on appelle "les cônes", ils sont situés dans la partie centrale de la rétine, membrane tapissant le fond de l'œil. Il existe trois types de cônes : l'un distingue le rouge, l'autre le vert et le dernier le bleu. Quand on est daltonien, cela signifie qu'un type de cônes ne fonctionne pas normalement. L'interprétation des couleurs va alors se faire avec les deux cônes restants et indemnes. Le daltonisme est majoritairement héréditaire, sauf dans certains cas ; le daltonisme peut être le résultat d’une autre affection oculaire ou d’une blessure à l’œil. C'est cependant une "maladie" incurable.

Condition liée au sexe Le daltonisme touche en majorité les hommes, bien que certaines femmes peuvent également être touchées mais cela ne représente que 0,4% de la population. Le daltonisme est en effet une condition liée au sexe puisqu'elle est causée par des gènes manquants ou endommagés sur le chromosome X. Petit récap rapide : l'homme dispose de deux chromosomes : X et Y et la femme de deux chromosomes X. Or, le gène ne peut s'exprimer que s'il n'est pas neutralisé par le X donc plus compliqué de neutraliser le gène chez l'homme ! Et quand cela touche une femme, c'est parce que le gène en question se trouve chez les deux chromosomes X. Enfin, comme c'est héréditaire, un grand-père daltonien qui a une fille pourrait transmettre le gène via sa fille à son petit-fils !

Diagnostiquer le daltonisme Le daltonisme est très facile à repérer. N'hésitez pas à consulter un ophtalmologue dès le plus jeune âge pour faire un dépistage. Le test d’Ishihara : il s'agit du test le plus connu, il sert à distinguer une forme ou un chiffre parmi des points de différentes couleurs (photo ci-dessus). Autre test expliqué par notre expert, le docteur Moens : le test de Farnsworth. Le patient doit placer des pastilles de couleurs variant du violet au rouge selon un ordre précis. En évaluant les erreurs de classification, on obtient le type de dyschromatopsie : deutan (vert), protan (rouge) et tritan (bleu).

Traitement Il n'existe pas vraiment de traitement pour le daltonisme bien que dans certains cas, après consultation auprès d'un ophtalmologue, des lentilles et des lunettes peuvent être proposées pour filtrer les couleurs manquantes et en donner une meilleure perception. Notre expert ne les conseille cependant pas car "ça ne fonctionne pas bien et ça coûte plus cher que ça ne devrait bien que le principe ne soit pas idiot ! Cela permet de neutraliser les deux cônes non-endommagés pour que le troisième cône - qui, lui, est endommagé - puisse s'exprimer un peu mieux. Il y a du positif et du négatif dans cette technique car elle permet de voir une couleur que la personne n'avait pas l'habitude de voir mais c'est embêtant puisque sur ce laps de temps, elle ne voit plus les deux autres couleurs..."