Le Crossfit : en quoi consiste ce sport en plein développement ? On l'a testé pour vous !

Vous avez sans doute déjà entendu parler du Crossfit sans forcément savoir de quoi il s'agit. Ce sport, créé par le couple Glasman dans les années 70 aux États-Unis, allie des exercices variés, des mouvements fonctionnels et des entraînements relativement intenses. Alisson Delpierre, chroniqueuse pour "100% sport", a testé le crossift. Elle nous fait part de ses impressions dans l'émission "La Grande Forme".

Il est l’heure de faire du sport avec Alisson Delpierre, journaliste au JT et chroniqueuse dans l’émission 100% sport. Cette semaine, Alisson a testé pour nous le crossfit. Il s’agit d’une activité proche du fitness qui s’inspire de la gym et l’haltérophilie mais bien plus puissante et physique. Cette discipline était utilisée au départ pour des préparations de sportifs de haut niveau ou encore pour des métiers qui nécessitent une condition physique impressionnante comme les pompiers par exemple. Mais cette discipline s’est popularisée ces dernières années explique notre chroniqueuse.

À peine arrivée à la salle The Train Station à Waterloo, Alisson découvre à l’extérieur des bancs de muscu, des haltères, des élastiques, des barres et des tapis, et l'équipe avec laquelle elle va tester sa première séance de crossfit. Le coach explique ce qui les attend : push press, dumbbell, squats, bench press, amrap, shoulder press, bref un vocabulaire bien particulier à cette discipline qui reste difficilement compréhensible quand on débarque pour la première fois : "Je n’ai rien compris ! Heureusement, on était par deux pour effectuer l’entraînement. Concrètement, on fait des pompes, on soulève des poids, on fait des squats, on saute, etc. Tout ça à un rythme très soutenu et par phase avec peu de temps de récupération entre les exercices. Et ce, pendant une heure. Et avec un coach qui vous suit, vous corrige si vous faites mal les exercices et vous pousse à vous dépasser !"

Les avantages du Crossfit

Le crossfit permet de travailler le cardio et le musculaire en même temps : "Vous n’avez pas le temps de vous embêter une seconde. Juste de penser que vous allez y passer à un moment… Mais c’est très convivial, vraiment. Même si on peut penser qu’il s’agit d’un sport très individuel. On est ensemble dans l’effort, on s’encourage et on se félicite. Et puis les résultats sont visibles très rapidement. puis cela devient de plus en plus difficile de progresser, c’est par pallier. Et puis chaque séance est différente donc on ne se lasse pas. Bon je n’en ai fait qu’une mais je dois encore m’en remettre. Les courbatures il faut le dire, elles sont bien là et sont presque inévitables" souligne Alisson.