Le coronavirus vu par les enfants

Tous les enfants que nous avons reçus comprennent l’importance des gestes barrières instaurés depuis le début de crise du coronavirus. Ils sont conscients de l’importance de les respecter pour soi mais surtout pour ceux qui les entourent qui peuvent être plus à risque qu’eux.

Il y a évidemment des aspects négatifs qui ne sont pas faciles à vivre pour les enfants. Loïs nous a parlé de l’école qui lui manque ainsi, et surtout, ses copines. Rachelle atteinte de la mucoviscidose se résigne à rester dans sa chambre car elle sait que la maladie qui fait rage derrière la porte est très dangereuse pour elle.

Essayons nous aussi regarder la crise avec nos yeux d’enfants : on respecte les règles et on se satisfait des simples petits moments de la vie.

