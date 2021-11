Le chou : un légume mal-aimé aux nombreux bienfaits !

Il en existe de toutes les formes et de toutes les couleurs. Choux chinois, choux pointus, choux de Bruxelles ou encore choux-fleurs, les choux ont de multiples vertus pour la santé. Légumes d’hiver par excellence, ils sont reconnus pour leurs qualités nutritionnelles exceptionnelles. On fait le point avec Véronique Liesse , nutritionniste diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme."

Qui dit hiver, dit début de la saison des choux. Choux chinois, choux pointus, choux de Bruxelles ou encore choux-fleurs… Cette grande famille des choux est souvent appelée "crucifères" et appartient à la famille des "Brassicacea". Parfois considérés comme "les mal-aimés" des légumes, ils ont pourtant des vertus santés particulièrement intéressantes. Quelle que soit la variété choisie, les choux sont peu caloriques, riches en potassium, en vitamines et en calcium. Et selon les cas, riches en bêtacarotène qui fait partie des caroténoïdes, une famille très importante d’antioxydants.

Il y a tout de même des différences entre les sortes de choux. Il existe des particularités qui leur sont propres. Le plus mal-aimé de tous, c’est le chou rouge… Or, c’est sans doute un des plus intéressants. Il est riche en vitamine C, B9, calcium, potassium, et fibres. Mais surtout en anthocyanes, que l’on reconnaît par la couleur rouge foncée. Ce sont des anti-inflammatoires, AO, anti mutagène donc anti cancer. Il est donc très riche en AO, très bon pour système immunitaire et pour le microbiote, ce qui lui confère un effet protecteur par rapport aux maladies chroniques comme le diabète 2.