Le chocolat : et s'il était bon pour la santé ?

Le chocolat a souvent une image de gourmandise ou pire, de vice ou de qqch de mauvais pour la santé, mais si le contraire était vrai ? On fait le point avec Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse Food pour "La Grande Forme".

Le chocolat a une bonne image "plaisir" mais sa "communication" santé est plutôt mal gérée. Alors qu’en réalité, il a plein de cordes à son arc souligne d'emblée notre chroniqueuse.

Précisons tout de suite, que ce qui est bon dans le chocolat, c’est quasi exclusivement le cacao. Donc le chocolat au lait, blanc ou fantaisie n’a pas du tout les atouts dont on va parler. Le cacao est nutritionnellement tellement intéressant qu’il est appelé "nourriture des Dieux".

Les bienfaits du chocolat

Son atout santé numéro 1, c’est donc le cacao et sa teneur en antioxydants. Il en contient plusieurs sortes différentes, dont des flavonoïdes qui ont des effets santé bien étudiés. Et ce qui est intéressant, c’est que selon l’origine du cacao, la richesse peut varier de façon très significative. Les bons chocolats, c’est comme le café ou le vin, on peut choisir leur origine et cela va impacter leur goût mais aussi leur composition explique Véronique Liesse.

Le cacao, donc le chocolat de Madagascar semble être le plus riche en ces flavonoïdes. Entre le cacao de Nouvelle Guinée et celui de Madagascar, il y a 9 fois plus de flavonoïdes dans le dernier, donc ce n’est pas anodin. On retrouve aussi des minéraux, en particulier du magnésium. Mais on ne va pas se mentir, vu les quantités que l’on mange, cela ne représente pas un apport fondamental, mais modeste malgré tout ; des vitamines, notamment du groupe B. Il apporte aussi de la théobromine qui améliore la mémoire. Et un peu de caféine (50mg au 100g).