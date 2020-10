Le charme des dents de la chance

Généralement, l’orthodontiste va prescrire au patient un geste chirurgical très simple. L’opération consiste à couper ce frein et ensuite à refermer avec quelques points de suture. Cela s’appelle la frénectomie . Cette intervention prend une quinzaine de minutes et se fait en cabinet dentaire. Suite à cette petite opération, les dents vont pouvoir se recoller.

Pour commencer, ce n’est pas quelque chose de grave. C’est uniquement d’ordre esthétique et non un problème fonctionnel. Les patients ayant des dents de la chance ont un petit bout de peau au niveau de la lèvre supérieur, appelé " frein " qui empêche les dents de se coller l’une à l’autre .

Certains enfants ou même des adultes ont les dents de devant un peu écartées. C’est ce qu’on appelle plus communément les dents de la chance. Une auditrice de "La Grande Forme" a demandé l’avis de notre pédiatre référente, Barbara Abramowicz.

Pas d’intervention sur les dents de lait

La pédiatre de "La Grande Forme" insiste que cette intervention ne peut pas avoir lieu sur des dents de lait. Il faut attendre la poussée des dents définitives. L’opération est généralement programmée entre 8 et 10 ans. Au plus tôt elle a lieu au plus facilement les dents vont se remettre bien droites.

Pour terminer, Barbara Abramowicz nous dit : " il peut y avoir un côté charmant aux dents de la chance. Vanessa Paradis en a fait sa marque de fabrique".

