Le Botox : les choses à savoir avant de succomber aux injections !

Cet ophtalmologue a ensuite vendu les droits de cette toxine botulique au laboratoire américain Allergan en 1991 pour la somme de 3 millions d'euros. Et c'est ce laboratoire qui a développé le Botox. Produit utilisé depuis 2002 aux États-Unis et depuis 2003 en France.

C'est l'une des méthodes de médecine esthétique la plus connue : les injections de Botox. De nombreuses personnalités publiques en sont adeptes. Mais quels sont les effets du Botox et est-ce bon pour la santé ? Éléments d'information avec le Docteur Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme".

Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances. Dossier : le cancer du testicule. Chronique techno : l'apithérapie.

La Grande Forme - Le botox - 10/02/2021 Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances. Dossier : le cancer du testicule. Chronique techno : l'apithérapie.

Le Botox est un poison naturel qui est aujourd'hui utilisé dans 100 traitements , sans compter la chirurgie esthétique. On peut notamment y recourir pour des migraines , fissures anales, torticolis, etc.

L'acide botulique empêche le signal du nerf d'arriver au muscle. De ce fait, le muscle ne se contracte plus mais reste tendu et donc la ride va finir par s'estomper avec le temps.

Les alternatives au Botox

L'acide hyaluronique :

Alors que le botox permet de défroisser le muscle alors que l'acide hyaluronique, lui, est un produit de comblement.

Vous pouvez donc y avoir recours pour combler vos pommettes ou pour donner du galbe à vos lèvres.

Cela se fait également par injection mais elle ne touche pas le nerf. Au niveau de la durée, cela dépend de la profondeur de l'injection mais l'effet est de 18 à 24 mois et de 6 mois pour des pommettes.

Le massage :

Appliquez quotidiennement une crème anti-âge sur votre visage et quand vous avez le temps, prendre la peine de réaliser un massage doux et efficace dans le but de détendre votre peau et de retarder l'apparition des rides.

Dernier conseil et pas des moindres : le Dr Charlotte rappelle que soleil, tabac et alcool ne font pas bon ménage avec votre peau.

La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l'émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio.