Le Blue Monday : pourquoi ce troisième lundi de l'année est-il considéré comme le jour le plus déprimant ?

Ce 20 janvier, troisième lundi du premier mois de l'année, est la journée mondiale du "Blue Monday", soit la journée la plus déprimante de l'année... Une journée mondiale pas comme les autres, on en parle avec le médecin référent de "la Grande Forme", le Docteur Charlotte.

Pour mieux comprendre le concept du Blue Monday (de l'expression anglaise "to feel blue": "être déprimé"), il faut remonter le temps : tout commence en 2005 quand le Professeur Cliff Arnall, qui se présente comme étant psychologue, publie les résultats d'une équation abracadabrante qui définirait le troisième lundi de janvier comme étant le plus déprimant de l'année. Problème : les facteurs utilisés par ce professeur - la météo, les dettes, le manque de motivation, etc. - sont inquantifiables.

Cinq ans plus tard, Cliff Arnall avoue tout lors d'une interview : cette équation n'a rien de scientifique, tout est faux ! Cette étude avait en fait été commandée par une société de publicité pour le compte de l’agence de voyage Sky Travel, qui voulait rebooster ses ventes en janvier ! Depuis ses aveux en 2010, le concept de "Blue Monday" est pourtant toujours d'actualité. Il faut dire qu'avec la crise sanitaire que nous vivons depuis un an, nous pourrions nous aussi vivre des jours plus déprimants que d'autres...