La tétine : quels sont les avantages et les inconvénients ? Et quand se fait le sevrage ?

La tétine n'est pas nécessaire dans tous les cas de figure . En effet, ce ne sont pas les parents qui décident de sa nécessité mais plutôt les enfants. S'ils en veulent, ils l'accepteront et la garderont facilement. Par contre, si l'enfant n'a pas le réflexe de succion et la rejette, il ne faut pas le forcer . À savoir que 8 enfants sur 10 ont une tétine .

Tutute, tute, tétine, tototte, un concept vieux comme le monde. Certes, la tétine apaise, calme les pleurs et réconforte bébé. Mais est-ce vraiment bon pour l'enfant ? On fait le point dans "La Grande Forme" avec Barbara Abramowicz , pédiatre référente dans l'émission.

Quand faut-il commencer le sevrage ?

Notre pédiatre insiste sur quelque chose de primordial : un enfant n'a pas le cerveau pour se dire : "Je vais arrêter quelque chose qui me fait du bien !", ce qui signifie qu'un enfant ne décide pas de se sevrer de sa tute ! Si les parents ne sont pas fermes et déterminés, cela ne fonctionnera jamais.

Il ne faut cependant pas le sevrer du jour au lendemain mais petit à petit. Dès l'âge d'un an, on peut dire à l'enfant qu'il peut la laisser par moment à ses doudous dans son lit par exemple. Lui dire que sa tute n'est nécessaire que dans certaines conditions et lui expliquer les raisons. Il va s'en détacher petit à petit. Il est également important de le valoriser et lui dire qu'il est tout à fait capable de vivre sans sa tétine. Les enfants sont des merveilles et s'adaptent facilement rappelle le Docteur Barbara. Vers l'âge de 2 ans, on diminue encore la fréquence pour en avoir fini avec la tétine à l'âge de 3 ans maximum.