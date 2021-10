La sylvothérapie : et si prendre un bain de forêt vous aidait à aller mieux ?

Ces 15, 16 et 17 octobre, c'est le week-end du bois et des Forêts d’Ardennes, organisé par l’ASBL Ressources Naturelles et le Développement et le Département de la Nature et des Forêts. On fait le point avec Virginie Hess, Raconteuse de Nature dans "La Grande Forme".

Ces 15, 16 et 17 octobre, c'est le week-end du bois et des forêts en Wallonie et à Bruxelles. L’occasion de découvrir autrement la forêt et les professionnels du bois en participant aux nombreuses activités proposées. Au menu des balades découvertes, des cueillettes, de l’accrobranche, des rencontres avec les métiers de la forêts (scieurs, ébénistes, artisans, ...).

La commune de Tenneville, située en Province de Luxembourg, vous propose notamment une immersion en forêt en duo "adulte-enfant", ce dimanche 17/10. Il s’agit d’un bain de forêt ludique qui vise à renforcer la complicité entre un parent et son enfant. Tenneville a fait de cette pratique l’une de ses spécificités : le Syndicat d’initiative propose des bains de forêts toute l’année accompagnés par des sylvothérapeutes et écoguides sylvestres.

Le bain de forêt

Il s'agit d'une immersion en pleine nature qui vise à nous ressourcer en prenant conscience de soi et de la nature. Mais Virginie Hess a souhaité en savoir davantage sur cette pratique et a contacté Delphine Caudron, l’une des guides qui collabore au projet. Delphine est aussi psychologue en bien-être et santé et travaille depuis de longues années avec la nature comme source de guérison.

Elle explique que la forêt peut être notre miroir. En observant ce qu’il se passe autour de nous dans la nature, on fait le lien avec ce qu’il se passe en nous. Il ne s’agit pas seulement de se balader. Il s’agit de développer une attention pour le vivant qui nous entoure et pour nous même, au niveau de notre corps et de nos pensées.

De nombreuses études l’ont prouvé : le vert, les arbres, la nature ont un impact positif sur notre bien-être physique et psychologique. Ce contact régule notre rythme cardiaque, renforce notre mémoire et notre capacité de concentration.

Plus concrètement, Delphine propose toutes sortes d’exercices qui viennent de différentes disciplines (yoga, sophrologie, pleine conscience, etc.) et qu’elle transpose au contexte de la forêt. Elle travaille avec la respiration, la marche consciente, la connexion aux arbres, etc.