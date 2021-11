La sophrologie : c’est quoi exactement ?

La sophrologie : c'est quoi ? - La Grande Forme - 12/11/2021 Vous souffrez de stress et vous ne savez pas comment vous en débarrasser ? La sophrologie pourrait être la solution. La sophrologie est un « entraînement du corps et de l’esprit pour développer sérénité et mieux-être. Elle se base sur des techniques de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit. Le point dans "La grande Forme" avec Frédérique Mies, Dr en sciences et sophrologue dynamique.