La slow cosmétique : un mode de consommation naturel et écologique !

La slow cosmétique : moins mais mieux, un livre de Rachel Dipinto, esthéticienne, herboriste et aromathérapeute. Mais en quoi consiste ce mouvement ? L'auteure du livre était avec nous dans l'émission "La Grande Forme" pour nous donner les clés de cette façon de consommer.

La slow cosmétique est un mouvement qui prône la manière de prendre soin de sa peau avec des matières brutes, nobles, végétales ou encore des minéraux. On est en contact direct avec ces matières premières et cela permet d'être conscient de ce qu'on utilise pour notre peau comme le souligne Rachel Dipinto. On revient à l'essentiel, on choisit différemment voire mieux ses produits et on peut même les faire soi-même grâce aux recettes de Rachel Dipinto.

Fondé en 2012, la slow cosmétique rassemble aujourd'hui de nombreux artisans de la beauté qui ont décidé de créer des marques avec le label "slow", car eux-mêmes utilisent des matières nobles et non pas des matières dérivées, mortes et inertes mais surtout, ils prennent le temps de créer, un mouvement "slow" comme son nom l'indique.

Les quatre piliers de la slow cosmétique

Écologique

Saine

Intelligente

Raisonnable

Ces quatre piliers représentent la philosophie de la slow cosmétique, il est important de les respecter pour être en adéquation avec ce mouvement accessible à tous.

En effet, dans son livre, Rachel Dipinto propose des recettes pour tout un chacun (homme-femme), de façon très accessible et adaptées à tout type de peau. À savoir que sur base d'un ou deux ingrédients, il est tout à fait possible de réaliser différents produits, l'auteure propose notamment 40 fiches pour vous aider au quotidien, vous guide dans les choix des matières et vous informer sur leur contenu. Rachel Dipinto vous soutient dans vos moindres faits et gestes, laissez-vous guider !