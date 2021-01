La pratique du yoga peut-elle soulager les douleurs dues à l'arthrose ?

D'après une étude réalisée par une équipe de l'Université John Hopkins de Baltimore (USA), suivre deux séances de yoga par semaine permettrait de soulager les douleurs de l’arthrose. En effet, le yoga peut aider à rester souple et soulager des douleurs articulaires. On en parle avec Barbara Radomme, professeure de yoga et créatrice de Yoga Dunky.

Le yoga :

"Le yoga est une pratique assez complète avec quatre notions principales d'étirements, de renforcement musculaire, de respiration et de concentration. Via ces quatre éléments, dans un cours ou une pratique, on va respecter les besoins, ambitions, désirs et limites de chacun tout et avancer à son rythme. Le yoga est accessible à tous ; des bébés aux seniors."

L'arthrose :

"D'une part, une certaine rigidité s'installe au niveau des articulations et d'autre part, ces rigidités s'accompagnent de douleurs. Qui dit articulations dit également que les os peuvent finir par être atteints, soit avec l'âge, soit par une pratique intense de ces articulations (ndlr. sport de haut niveau par exemple)."

Arthrose et yoga font bon ménage :

"Via les étirements et un renforcement musculaire, la pratique du yoga va énormément aider pour l'arthrose ; on va étirer des articulations qui se rigidifient et on va renforcer des muscles qui vont, à leur tour, supporter une charge et donc ce ne seront plus uniquement les articulations qui encaisseront cette charge au quotidien."