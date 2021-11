La perception du goût : comment diffère-t-elle d’un individu à l’autre ?

Le voyage du goût démarre au niveau de la cavité buccale et au niveau de la langue , où nous avons un ensemble de structures sensorielles qui sont les papilles gustatives. Les papilles gustatives reconnaissent les molécules qui véhiculent différents types de saveurs. Que ce soit le sucré, le salé, l’acide ou l’amer, par exemple. Un peu comme une serrure qui trouve sa clé, elles vont déclencher une réaction et créer un message neuronal , qui va se projeter de manière spécifique dans une zone du cerveau, spécialisée dans la reconnaissance, le décodage et le stockage des informations.

Il s’agit d’une mobilisation multisensorielle, ou autrement appelée "la synesthésie." Quand vous êtes sur le point de passer à table, il y a déjà l’aspect visuel de l’aliment qui stimule votre envie. Le bruit va également jouer un rôle : certains aliments sont plus croquants et vont stimuler l’oreille interne. Si l’aliment n’est pas aussi croquant qu’espéré, le plaisir va être dénaturé. Le toucher également : certains aliments qui ont l’air plus mous que d’habitude vont aussi dénaturer le plaisir. Nous sommes dans un florilège de sensations et quasiment tout le cerveau est actif, lorsqu’on a le plaisir de passer à table.

A la différence des autres organes sensoriels, la vocation d’une papille gustative est de disparaître. Elle ne peut pas vivre plus de sept à dix jours. En fonction de la régénérescence constance des papilles, le goût peut changer. Avec l’âge, le processus diminue, c’est pour cette raison que certaines personnes âgées n'ont plus énormément de goût. Mais à tout moment, le goût peut changer, se renouveler et évoluer.

