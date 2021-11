La pensée positive : quand la tentative de remède devient un poison

Ce qui risque par contre d’arriver, c’est de vous sentir coupable et triste de ne pas arriver à vous aimer telle que vous êtes. Autrement dit, une pensée n’est utile que si elle est positive et qu’on y croit. Sinon, elle est plus toxique qu’autre chose. Il existe un cycle décrit par les psychothérapies "cognitivo-comportementales": les pensées provoquent des émotions, et ces émotions provoquent des actions. Ces actions amènent à de nouvelles pensées. Ce cercle peut être vertueux, mais aussi vicieux.

Lorsqu’une personne se dit qu’elle est bien dans sa peau, elle ressentira une émotion de joie ou de confiance. Ce qui l’amènera à prendre soin de soi, à bien s’habiller, et oser prendre sa place. Se sentir respectée renforce l’idée d’être bien dans sa peau. Cercle vertueux !

La pensée positive créé des émotions positives et des actions prometteuses. Mais ce n’est pas si facile que ça !

Si au contraire, une personne se dit qu’elle est mal dans sa peau, elle ressentira une émotion de tristesse ou d’impuissance. Cela va l’amener à se renfermer sur elle-même, à ne pas prendre la parole en groupe et à se faire la plus discrète possible. Elle ne recevra que peu de feedbacks positifs et cela renforcera son impression d’avoir peu de valeur. Cercle vicieux ! "La pensée positive créé des émotions positives et des actions prometteuses. Mais ce n’est pas si facile que ça !" explique le Dr Caroline. Une fausse pensée positive recèle trois pièges :