La nourriture gélatineuse, très tendance, est-elle intéressante pour notre santé ?

Vous pouvez trouver des feuilles de gélatine dans le commerce , qu’on trempe d’abord dans l’eau chaude avant de les intégrer dans les préparations. On peut aussi utiliser de la pectine de fruit qui s’utilise souvent avec du sucre, comme les confitures et un acide comme le jus de citron .

Vous pouvez faire votre propre gélatine à partir de peaux et carcasses de viande, souvent de porc ou de bœuf, mais en réalité, peu de personnes le font car c’est contraignant ; comme quand on laisse refroidir du poulet une viande froide, on a de la gélatine qui se forme.

Si vous utilisez la gélatine industrielle qui sert notamment à fabriquer certains bonbons, ça a bien sûr peu d’intérêt. La gélatine , ce sont des protéines , donc oui ça a de l’intérêt , même si on peut en trouver ailleurs. Son intérêt majeur, c’est d’être riche en collagène , donc c’est intéressant en vieillissant pour les cartilages et les articulations . Pour les personnes hospitalisées, ça pourrait être intéressant souligne notre nutritionniste.

Le mou culinaire a le vent en poupe mais est-ce réellement une bonne chose ? D'après Véronique Liesse, "il y a de bonnes choses et de moins bonnes . Précisons ici que l’on parle de cette nouvelle tendance à gélifier les aliments. Il faut bien reconnaître que c’est surtout très tendance et que le but recherché est bien plus visuel que gustatif la plupart du temps. Car la gélatine n’a aucun goût à la base."

Dossier : Les huiles essentielles et leurs dangers. Chronique food : le mou culinaire.

Comment se servir de l'agar-agar ?

Notre chroniqueuse poursuit sur sa lancée et nous explique que l'agar-agar est une algue rouge, qui se vend en poudre en magasin bio, et qui a un pouvoir gélifiant très rapide. C’est donc d’origine végétale, contrairement à la gélatine. Elle n’a aucun goût, aucune odeur et surtout, elle présente des bienfaits santé et des effets minceur puisque cette algue a une action prébiotique bien documentée. Ca veut dire qu’elle a la capacité de favoriser un bon microbiote. Et puis elle favorise une bonne glycémie et améliore la sensibilité à l’insuline.

Recette proposée par Véronique Liesse

On peut en faire des petites entrées un peu créatives sous forme de terrine ou alors pourquoi pas un dessert comme un flan aux pommes.

Recette : 3 pommes sans les pépins, 3 càs de raisins secs (facultatif), 25 cl de jus de pomme, 2 g d’agar-agar, ½ càc. de cannelle en poudre, 1 càs de sucre de canne, jus d’un citron, 2 càs de purée d’amandes.

Réhydrater les raisins 5 minutes dans de l’eau tiède. Cuire les pommes 5 minutes à la vapeur. Porter le jus de pomme à ébullition dans poêlon

Délayer l’agar-agar dans une demi-tasse d’eau froide. Quand l’eau du poêlon est frémit, on ajoute l’agar-agar et on mélange durant environ 50 secondes.

On va alors assembler tous les ingrédients, sauf les raisins, dans un blender et mixer pour obtenir une crème.

On égoutte les raisins, on les met dans 4 ramequins. On va verser la préparation aux pommes par-dessus et mettre 2h minimum au frigo.

