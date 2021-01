La nomophobie : comment lutter contre cette addiction au smartphone ?

Qui dit nouvelle année dit nouvelles résolutions... Dont notamment celle de délaisser un peu plus notre smartphone et de prendre le temps de se reconnecter à la réalité ! Difficile pour les personnes atteintes de "nomophobie". L e Docteur Charlotte d’Huart, médecin référente de "La Grande Forme", nous en dit plus à ce sujet.

Trucs et astuces

Comme conseillé par le Docteur Charlotte, vous pouvez tout d'abord télécharger une application dénommée "moment" sur Apple et "Space" sur Android. Celle-ci vous permet de voir le nombre de "pick up" par jour c'est-à-dire le nombre de fois où vous touchez votre écran pour savoir s'il est toujours allumé/connecté ou si vous avez une notification. Cela vous permettra de prendre conscience du problème et de réaliser à quel point votre smartphone est devenu une addiction.

Autres trucs et astuces :

- Faire un tri dans vos applications. Gardez celles que vous n'ouvrez plus sur votre iCloud (lieu central de collection des données) mais supprimez-les de votre écran afin de ne plus vous connecter à des applis inutiles au quotidien. Vous pouvez aussi les mettre en noir et blanc histoire de les rendre moins attirantes.

- Diminuer le nombre de notifications en les mettant en mode silencieux, tout simplement ! Que ce soit vos conversations sur Whatsapp, Messenger ou vos notifs Facebook ou Instagram, on met tout ça en sourdine !

- Donnez-vous un objectif à chaque fois que vous touchez votre smartphone : vous contrôlez l'objet et vous l'utilisez dans un but précis : vérifier sur Facebook la date d'anniversaire d'un ami, lire vos mails, regarder l'heure, etc. Et une fois l'action terminée, vous lâchez votre smartphone.