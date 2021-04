La narcolepsie : quand une maladie provoque une fatigue incontrôlable

La narcolepsie est un trouble du sommeil chronique, rare mais grave, une maladie qui se caractérise par une somnolence excessive. On en parle dans l'émission "La Grande Forme" avec le Dr Mairesse, professeur en neurosciences comportementales et somnologue.

La narcolepsie est caractérisée par plusieurs symptômes et un des plus importants, c'est la somnolence diurne excessive. Globalement, il s'agit d'une instabilité du sommeil et de l'éveil. C’est une maladie de sommeil qui rentre dans la classe des troubles centraux d’hypersomnolence.

Il faut imaginer un commutateur (appareil permettant de modifier un circuit électrique) et une partie de notre cerveau joue le rôle de favoriser un état ou l’autre; comme si on avait le pouce sur l’interrupteur qui décidait de quand nous sommes allumés et quand nous sommes éteints. Cela est dû à la perte d'une population neuronale dite orexinergique qui permet notamment de stabiliser l’état d'éveil. Résultat : chez les gens atteints de narcolepsie, on passe sans cesse d'un état d'éveil à l'état de sommeil et ce, sans pouvoir le contrôler.

Cette maladie rare se développe chez des sujets jeunes, avec une prévalence chez les garçons.

Plusieurs symptômes spécifiques