La mysophobie : la peur pathologique des microbes et de la saleté

La mysophobie : la peur de la saleté - La Grande Forme - 17/11/2021 La mysophobie, vous n'en avez certainement jamais entendu parler... Pourtant, elle peut être très problématique pour les personnes qui doivent la supporter. Il s'agit d'une peur maladive et irrationnelle d'être en contact avec la saleté ou d'être contaminé par des microbes et des parasites. Le point avec le Dr Radoux, Docteur en Sciences, psychothérapeute, spécialiste en biologie du comportement humain et animal dans "La Grande Forme."