La masturbation féminine, est-elle nécessaire ?

Lily Allen a récemment annoncé publiquement qu’elle se masturbait et qu’elle aimait ça. Alexandra Hubin, la chroniqueuse psycho-sexo de "La Grande Forme" revient sur la nécessité de se masturber.

Alexandra Hubin constate que la masturbation féminine est beaucoup plus taboue que chez les hommes. En chiffre, les hommes se masturberaient trois fois plus que les femmes. Lors de ses consultations en tant que sexologue, elle est souvent questionnée sur la nécessité ou non de se toucher.

Selon elle, on ne peut pas dire que la masturbation féminine soit obligatoire. Par contre, elle est utile. C’est une voie royale vers les plaisirs. Cela permet de mieux savoir ce qui nous plaît et d’ensuite guider le partenaire. Mais, il ne faut surtout pas s’y sentir obligée.

De manière générale, les femmes et les hommes doivent apprendre à connaître les dessous du désir féminin.