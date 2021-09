La maladie des volatiles : méfiance avec certains oiseaux...

La psittacose ou l'ornithose sont des infections qui se transmettent au contact de certains oiseaux. On fait le point avec le Dr Charlotte, médecin-référent dans "La Grande Forme".

Récemment, le Dr Charlotte a ausculté deux patientes qui avaient des symptômes du Covid-19. Après un examen clinique, il s'est avéré que ses deux patientes étaient en fait atteintes de psittacose (psittakos du grec perroquet).

Il s'agit d'une infection, souvent bénigne, dont les symptômes ressemblent à ceux de la grippe ou encore du Covid-19. Cette infection est causée par la bactérie chlamydia psittaci. Une infection qui survient en toute saison, qui concerne une dizaine de personnes chaque année en Belgique et qui concerne autant les enfants que les adultes.

On parle de psittacose quand cette infection est transmise par les perroquets et perruches. Et d'ornithose quand il s'agit des pigeons, colombes, poules, canards, etc. Tous les oiseaux ne sont pas porteurs de la maladie. Un peu comme c'est le cas avec les tiques et la maladie de Lyme. Par contre, un oiseau qui ne présente aucun symptôme peut quand même être porteur de la maladie. Cette bactérie provoque généralement une inflammation pulmonaire. L'incubation peut durer entre 7 et 15 jours.

La bactérie se transmet chez l'être humain qui inhale les poussières, les fientes ou encore les plumes contaminées. Si vous vous faites mordre par votre perroquet domestique et s'il est porteur de la maladie, vous pouvez également être infecté.