La maladie de Ménière : comment la diagnostiquer et la soigner ?

La maladie de Ménière se caractérise par des bourdonnements dans les oreilles, accompagnés de vertiges et d'une perte d'audition. Cette maladie chronique de l'oreille interne peut être traitée afin de soulager les crises. Éléments d'information avec le Professeur Deggoug, cheffe de service adjointe du service ORL aux Cliniques universitaires Saint-Luc et professeure à l'UCL.

L'oreille interne est composée de deux parties : la partie antérieure qui s'occupe de l'audition et la partie postérieure qui s'occupe de l'équilibre. Lorsqu'on est touché par la maladie de Ménière, l'oreille interne est touchée dans son entièreté et ça engendre des crises de pression dans l'oreille, des bourdonnements, de la surdité. Et ça se poursuit par une crise de vertiges qui peut être très violente avec des nausées, des vomissements ou encore l'impossibilité de se tenir debout explique le Pr. Deggoug.

Par ailleurs, ce qui fait que c'est une maladie de Ménière, c'est la répétition des crises, "ce sont des patients qui ont des crises de façon épisodique : elles peuvent durer plusieurs semaines voire des mois tout comme elles peuvent ne pas avoir lieu durant un certain laps de temps également. Et quand la crise s'installe, on la sent arriver car il y a une pression et des bourdonnements dans l'oreille. Cette maladie apparaît parce qu'il y a une modification du contrôle de la pression des liquides dans l'oreille interne" souligne le Pr. Deggoug.