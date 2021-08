La maladie de Lyme : 5 choses à savoir sur cette infection transmise par les tiques

La maladie de Lyme est une infection qui a besoin d'un vecteur ; la tique. Qu'on récolte sur soi en se promenant dans les bois et hautes herbes par exemple. La tique a besoin de notre sang pour se reproduire et survivre donc elle s'accroche à notre peau et malheureusement, une tique sur dix contient dans sa salive des borrélies , de petits parasites relativement dangereux pour l'être humain et les mammifères. La tique est, elle, porteuse mais n'en souffre pas. Par contre, en s'accrochant à la peau, la tique transmet donc cette bactérie à l'être humain qui, lui, peut en souffrir.

La maladie de Lyme est une maladie de plus en plus fréquente. D'où vient-elle ? Comment savoir si on est infecté ? Et peut-on en guérir ? Éléments d'information dans "La Grande Forme" avec le Dr. Tennstedt, dermatologue.

Une fois que la tique injecte la bactérie dans la peau, elle va se multiplier et fabriquer une maladie de la peau ; on reconnaît cette maladie car ça va créer un rond rouge sur la peau, pas surélevé, qui s'étend de jour en jour de façon excentrique. Le problème est qu'on ne sent rien ; pas de douleurs, pas de démangeaisons donc si on ne le voit pas, on ne sait pas qu'on l'a.

Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver vous donne rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Le lundi, mardi et jeudi avec le Docteur Charlotte, médecin généraliste. Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Et chaque vendredi, la psychiatre, Caroline Depuydt vous aide à lâcher prise. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances.

La Grande Forme - La maladie de Lyme - 26/08/2021 Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver vous donne rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Le lundi, mardi et jeudi avec le Docteur Charlotte, médecin généraliste. Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Et chaque vendredi, la psychiatre, Caroline Depuydt vous aide à lâcher prise. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances.

Surtout, ne l'arrachez pas avec vos doigts ou une pince à épiler ! Il existe des pinces spéciales (vendues en pharmacie) ; un tire-tiques. Il s'agit d'un petit pied de biche qu'on place sous la tête de la tique et on dévisse et tout vient comme un tire-bouchon.

Attention : il ne faut pas l’endormir avec de l’éther ! Car en l’endormant, elle va injecter la bactérie car elle se sent agressée.

Traitement

Dans pas mal de cas, ce fameux "rond rouge" va disparaître et si on ne le voit pas, on peut passer à côté de l'infection primaire. Cependant, la bactérie va alors s'attaquer aux articulations et/ou au système nerveux (paralysie faciale le plus souvent). Si vous avez ce genre de symptômes, une prise de sang est nécessaire et c'est comme ça qu'on peut détecter les anticorps anti-borrélies et savoir si on est atteint de la maladie de Lyme.

À savoir qu'on peut guérir de la maladie de Lyme mais également l'attraper plusieurs fois car il n'existe pas d'anticorps bloquants. À noter également qu'il n'est jamais trop tard pour traiter une maladie de Lyme comme le souligne le Dr. Tennstedt.

Enfin, pour traiter la maladie de Lyme, il faut un traitement aux antibiotiques due 10-15 jours s'il s'agit d'un Lyme cutané. Par contre, lorsque la maladie atteint les articulations, le système nerveux voire le cœur (c'est plus rare mais la maladie peut engendrer des soucis cardiaques) alors il faut un traitement bien plus long et plus conséquent pour en finir avec la maladie.